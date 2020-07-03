В анексованому Криму заборонили приймати для відпочинку або оздоровлення організовані групи дітей з інших регіонів. Така заборона діятиме доти, доки не стабілізується епідеміологічна ситуація на півострові.

Групи дітей з інших регіонів не пускатимуть

Відповідний указ видав самопроголошений глава уряду анексованого Криму Сергій Аксьонов. Про це інформує "Интерфакс".

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У готелях та базах відпочинку заборонили розміщати групи дітей, які не є кримчанами. Бронювання місць призупинили. Обмеження поширюється також на фестивалі, тренувальні збори та екскурсії. Кримські табори відпочинку працюють – проте лише для місцевих дітей.

Яка ситуація з коронавірусом у Криму

Станом на 3 липня в Криму начебто зафіксували 712 випадків коронавірусу, 30 людей – померли, 553 одужали. У Севастополі – 236 випадків, з них 4 – летальні. 137 людей одужали.

Зверніть увагу! Правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус. Кримська правозахисна група наголошує, що рівень тестування на півострові залишається низьким.