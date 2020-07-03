В аннексированном Крыму запретили принимать для отдыха или оздоровления организованные группы детей из других регионов. Такой запрет будет действовать до тех пор, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация на полуострове.

Группы детей из других регионов не будут пускать

Соответствующий указ издал самопровозглашенный глава правительства аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Об этом информирует "Интерфакс".

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В гостиницах и базах отдыха запретили размещать группы детей, которые не являются крымчанами. Бронирование мест приостановили. Ограничение распространяется также на фестивали, тренировочные сборы и экскурсии. Крымские лагеря отдыха работают – но только для местных детей.

Какова ситуация с коронавирусом в Крыму

По состоянию на 3 июля в Крыму якобы зафиксировали 712 случаев коронавируса, 30 человек – умерли, 553 выздоровели. В Севастополе – 236 случаев, из них 4 – летальные. 137 человек выздоровели.

Обратите внимание! Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.