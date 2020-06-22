Представники благодійного фонду "Пацієнти України" стверджують, що очільник МОЗ Максим Степанов віддав крісло заступника директора Національного Інституту Раку колишньому регіоналу Андрію Шипку.

Степанов "подарував" крісло заступника директора Інституту раку без чесного і відкритого конкурсу, повідомляє благодійний фонд "Пацієнти України".

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Ще 22 квітня МОЗ зупинило конкурс на директора Національного інституту раку та призначило виконавцем обов'язків директора Олександра Яцину.

Активісти стверджують, що 19 червня Яцин представив колективу Андрія Шипка, як свого заступника. Відтак, Шипко стане шостим заступником директора.

Кадрова ситуація в Національному інституті раку насторожує пацієнтську спільноту. Адже Інститут раку – це найбільший онкологічний центр України. Пацієнтами Інституту є майже половина від усіх онкохворих України,

– йдеться в повідомленні.

Неприємні моменти біографії ексрегіонала Шипко:

Андрій Шипко голосував за диктаторські закони 16 січня.

Шипко є противником медичної реформи. Він голосував проти реформаторських законів та критикував зміни в медичній сфері.

Олігарх Ігор Коломойський називав його найімовірнішим претендентом на посаду міністра охорони здоров'я у торішньому інтерв'ю з "Українською правдою".

За часів свого депутатства, Шипко вважав себе "куратором медицини" без жодних на те повноважень.

Шипко неодноразово фігурував у корупційних розслідуваннях.

Власник більше мільйона доларів готівкою, розкішного майна та елітних автівок.

Це не перша спроба Шипко "прослизнути" на керівні медичні посади. Спочатку він намагався очолити МОЗ, а потім стати головою Національної служби здоров’я України.

"Пацієнти України" зазначили, що від доброчесності та професійності керівного складу залежить лікування та життя тисяч онкохворих. "Допустити, щоб в кріслах керівників Інституту знову сиділи некомпетентні не доброчесні люди ми не можемо", – наголосили у благодійному фонді.