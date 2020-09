У Великій Британії відбудеться фінальний етап випробувань потенційної вакцини проти COVID-19 американської компанії Novavax.

Представник американської компанії з розробки вакцин Novavax, Inc заявив, що вони оптимістичного налаштовані щодо того, що вирішальна третя фаза клінічних випробувань пройде швидко і вкаже на ефективність вакцини, яка називається NVX-CoV2373. Про це повідомляє видання The New York Times.

Очікується, що під час нового дослідження у Великій Британії буде задіяно до 10 000 осіб. Половина добровольців отримають дві дози експериментальної вакцини з інтервалом у 21 день, а інші – плацебо.

Незважаючи на те, що Novavax на кілька місяців відстає від передових учасників змагань з вакцинами, незалежні експерти раді цим випробуванням, оскільки поередні дослідження вакцини дали особливо перспективні результати. Мавпи, які були щеплені, отримали потужний захист від коронавірусу. А під час ранніх випробувань добровольці виробляли дуже високий рівень антитіл проти вірусу.

У випадку позитивних результатів випробувань вакцину почнуть використовувати не лише у Британії, а й в інших країнах.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу