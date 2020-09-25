У Туреччині розпочали перше дослідження вакцини, розробленої проти коронавірусу у Китаї, на медичних працівниках.

Про це повідомляє турецьке видання Yeni Safak.

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Дослідження вакцини розпочались у четвер минулого тижня у медичному університеті в Анкарі. Препарат застосовують людям у підвищеній групі ризику, тому наразі пріоритет надали медичним працівникам.

"Ми не хочемо робити щеплення великій кількості добровольців одночасно – для забезпечення легкого управління і для більш комфортного обслуговування цих людей. На сьогодні ми щепили близько 20 добровольців, усі вони є медичними працівниками", – пояснив професор кафедри інфекційних хвороб та клінічної мікробіології медичного факультету університету Хаджеттепе в Анкарі Мурат Акова.

Вчені зазначили, що експеримент проходить вдало і вони не стикалися з якимись серйозними побічними ефектами.

Звичайно, є дрібні (побічні ефекти, – ред.), такі як легка слабкість, нездужання, біль у місці ін’єкції. Але це очікувані побічні ефекти, як і у всіх вакцин. Наразі проблем немає,

– заявив професор.

У виданні також йдеться, що перед щепленням медики беруть кров у добровольців і визначають, чи є у них антитіла до коронавірусу.

У двох добровольців тести на антитіла були позитивними, тобто у них захворювання протікало без симптомів. Відтак вчені відмовилися провести їм вакцинацію.

"Але решта добровольців отримали свою першу дозу вакцин", – додав Мурат Акова.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу