У Туреччині розпочали випробування китайської вакцини проти COVID-19 на добровольцях
У Туреччині розпочали перше дослідження вакцини, розробленої проти коронавірусу у Китаї, на медичних працівниках.
Про це повідомляє турецьке видання Yeni Safak.
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Дослідження вакцини розпочались у четвер минулого тижня у медичному університеті в Анкарі. Препарат застосовують людям у підвищеній групі ризику, тому наразі пріоритет надали медичним працівникам.
"Ми не хочемо робити щеплення великій кількості добровольців одночасно – для забезпечення легкого управління і для більш комфортного обслуговування цих людей. На сьогодні ми щепили близько 20 добровольців, усі вони є медичними працівниками", – пояснив професор кафедри інфекційних хвороб та клінічної мікробіології медичного факультету університету Хаджеттепе в Анкарі Мурат Акова.
Вчені зазначили, що експеримент проходить вдало і вони не стикалися з якимись серйозними побічними ефектами.
Звичайно, є дрібні (побічні ефекти, – ред.), такі як легка слабкість, нездужання, біль у місці ін’єкції. Але це очікувані побічні ефекти, як і у всіх вакцин. Наразі проблем немає,
– заявив професор.
У виданні також йдеться, що перед щепленням медики беруть кров у добровольців і визначають, чи є у них антитіла до коронавірусу.
У двох добровольців тести на антитіла були позитивними, тобто у них захворювання протікало без симптомів. Відтак вчені відмовилися провести їм вакцинацію.
"Але решта добровольців отримали свою першу дозу вакцин", – додав Мурат Акова.
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