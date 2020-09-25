В Турции начали первое исследование вакцины, разработанной против коронавируса в Китае, на медицинских работниках.

Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

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Исследования вакцины начались в четверг на прошлой неделе в медицинском университете в Анкаре. Препарат применяют людям в повышенной группе риска, поэтому пока приоритет предоставили медицинским работникам.

"Мы не хотим делать прививки большому количеству добровольцев одновременно – для обеспечения легкого управления и для более комфортного обслуживания этих людей. На данный момент мы привили около 20 добровольцев, все они являются медицинскими работниками", – объяснил профессор кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета университета Хаджеттепе в Анкаре Мурат Акова.

Ученые отметили, что эксперимент проходит удачно и они не сталкивались с какими-то серьезными побочными эффектами.

Конечно, есть мелкие (побочные эффекты, – ред.), такие как легкая слабость, недомогание, боль в месте инъекции. Но это ожидаемые побочные эффекты, как и от всех вакцин. Сейчас проблем нет,

– заявил профессор.

В издании также говорится, что перед прививкой медики берут кровь у добровольцев и определяют, есть ли у них антитела к коронавирусу.

У двух добровольцев тесты на антитела были положительными, то есть у них заболевание протекало бессимптомно. Поэтому ученые отказались проводить им вакцинацию.

"Но остальные добровольцы получили свою первую дозу вакцины", – добавил Мурат Акова.



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