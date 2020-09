В Великобритании состоится финальный этап испытаний потенциальной вакцины против COVID-19 американской компании Novavax.

Представитель американской компании по разработке вакцин Novavax, Inc заявил, что они оптимистично настроены относительно того, что решающая третья фаза клинических испытаний пройдет быстро и укажет на эффективность вакцины, которая называется NVX-CoV2373. Об этом сообщает издание The New York Times.

Читайте также В Турции начали испытания китайской вакцины против COVID-19 на добровольцах

Ожидается, что в ходе нового исследования в Великобритании будет задействовано до 10 000 человек. Половина добровольцев получат две дозы экспериментальной вакцины с интервалом в 21 день, а остальные – плацебо.

Несмотря на то, что Novavax на несколько месяцев отстает от передовых участников соревнований с вакцинами, независимые эксперты рады этим испытаниям, поскольку предыдущие исследования вакцины дали особенно перспективные результаты. Обезьяны, которые были привиты, получили мощную защиту от коронавируса. А во время ранних испытаний добровольцы вырабатывали очень высокий уровень антител против вируса.

В случае положительных результатов испытаний вакцину начнут использовать не только в Британии, но и в других странах.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала