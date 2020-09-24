Лакриця – це трав'яниста рослина сімейства бобових. В Україні її ще називають солодкою. Лакрицю часто використовують в нетрадиційній медицині, гомеопатії, косметології та кулінарії. А лакричні цукерки користуються популярністю у всьому світі. Але любов до цих солодощів забрала життя у 54-річного чоловіка.

Так, 54-річний американець впродовж двох тижнів самостійно з'їдав по півтори пачки таких цукерок щодня. Через зловживання цими солодощами у чоловіка зупинилося серце. Нині лікарі опублікували опис цього тогорічного випадку у медичному журналі New England Journal of Medicine.

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Під час відвідування ресторану швидкого харчування чоловік раптово втратив свідомість. У нього почались конвульсії й задишка. Після того, як конвульсії припинились, до тями він так і не прийшов. Чоловіка одразу госпіталізували, але наступного дня він помер на лікарняному ліжку.

Лікарі визначили, що у нього був низький рівень калію. Це призвело до неправильного серцевого ритму.

Навіть невелика кількість лакриці може підвищити ваше кров'яний тиск,

– сказала професорка і кардіологиня з Массачусетської лікарні Ніл Бутала, яка повідомила про цей випадок.

Кардіолог також повідомив, що чоловік загалом погано харчувався і його раціон в основному складався з солодощів.

Він не вживав алкоголю, викурював по одній пачці сигарет щодня впродовж 36 років і лише за 3 роки до смерті перестав вживати героїн. У сімейному анамнезі не було серцевих, респіраторних, ниркових, неврологічних та ендокринних захворювань. Єдине, що у хворого був невилікуваний гепатит C.

Чому лакричні цукерки призвели до смерті?

Річ у тім, що чорна лакриця містить гліциризинову кислоту. Вона здатна знизити рівень калію в організмі й викликати дисбаланс в електролітах.

Звісно, смертельні випадки через зловживання лакрицею трапляються дуже рідко. Але 56 грам лакриці на день однозначно провокує проблеми з серцевим ритмом. Особливо потрібно бути обережними при вживанні лакричних цукерок людям від 40 років.

Підкреслимо, що абсолютно всі солодощі варто вживати у помірній кількості.