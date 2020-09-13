Новий тренд, який широко транслюється серед американських підлітків у соцмережі TikTok, закликає дітей буквально "передозуватися" безрецептурним антигістамінним препаратом Бенадрилом.

Через небезпечний тренд у TikTok в Оклахомі померла 15-річна дівчина. Багато підлітків потрапили до лікарні, повідомляє MedicalXpress.

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Тренд, який поширюється у соцмережі, закликає випити велику кількість Бенадрилу. Мовляв, препарат може "викликати цікаві галюцинації". Внаслідок цього випадки госпіталізації дітей з’являються по всій країні.

Як і будь-який інший препарат, Бенадрил у великій кількості може призвести до смерті. У його склад входить Димедрол, який, залежно від дозування, є токсичним для організму.

Як зазначено на сайті виробника, діти віком від 6 до 12 років повинні приймати лише одну таблетку кожні чотири-шість годин. Натомість люди від 12 років повинні приймати до двох таблеток за той самий проміжок часу.

Незалежно від віку, абсолютно ніхто не повинен приймати більше ніж 6 доз впродовж 24 годин.

ЗМІ ж повідомляють, що дітей, які беруть участь у цьому тренді, заохочують приймати до 12 таблеток одночасно. Це потенційно смертельна кількість.

Збільшення доз Бенадрилу зазвичай призводить до сонливості, сплутаності свідомості, блювоти, збудження, підвищеного пульсу, що може спричинити серцеву аритмію та судоми,

– розповів лікар екстреної допомоги Роберт Глаттер.

Лікарі повідомили список ранніх симптомів передозування Бенадрилом, на які слід звертати увагу батькам: