Новый тренд, который широко транслируется среди американских подростков в соцсети TikTok, призывает детей к буквально "передозу" безрецептурным антигистаминным препаратом Бенадрилом.

Из-за опасного тренда в TikTok в Оклахоме умерла 15-летняя девушка. Многие подростки попали в больницу, сообщает MedicalXpress.

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Тренд, который распространяется в соцсети, призывает выпить большое количество Бенадрила. Мол, препарат может "вызвать интересные галлюцинации". В результате случаи госпитализации детей появляются по всей стране.

Как и любой другой препарат, Бенадрил в большом количестве может привести к смерти. В его состав входит Димедрол, который, в зависимости от дозировки, является токсичным для организма.

Как указано на сайте производителя, дети в возрасте от 6 до 12 лет должны принимать только одну таблетку каждые четыре-шесть часов. Однако люди от 12 лет должны принимать до двух таблеток за тот же промежуток времени.

Независимо от возраста, абсолютно никто не должен принимать больше 6 доз в течение 24 часов.

СМИ же сообщают, что детей, которые участвуют в этом тренде, поощряют принимать до 12 таблеток одновременно. Это потенциально смертельное количество.

Увеличение доз Бенадрила обычно приводит к сонливости, спутанности сознания, рвоте, возбуждению, повышенному пульсу, что может привести к сердечной аритмии и судорогам,

– рассказал врач экстренной помощи Роберт Глаттер.

Врачи сообщили список ранних симптомов передозировки Бенадрилом, на которые следует обращать внимание родителям: