Лакрица – это травянистое растение семейства бобовых. В Украине ее называют сладкой. Лакрицу часто используют в нетрадиционной медицине, гомеопатии, косметологии и кулинарии. А лакричные конфеты пользуются популярностью во всем мире. Но любовь к этой сладости унесла жизнь 54-летнего мужчины.

Так, 54-летний американец на протяжении двух недель самостоятельно съедал по полторы пачки таких конфет в день. Из-за злоупотребления этими сладостями у мужчины остановилось сердце. Сейчас врачи опубликовали описание этого прошлогоднего случае в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

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Во время посещения ресторана быстрого питания человек внезапно потерял сознание. У него начались конвульсии и одышка. После того, как конвульсии прекратились, в себя он так и не пришел. Мужчину сразу госпитализировали, но на следующий день он умер на больничной койке.

Врачи определили, что у него был низкий уровень калия. Это привело к неправильному сердечному ритму.

Даже небольшое количество лакрицы может повысить ваше кровяное давление,

– сказала профессор и кардиолог из Массачусетской больницы Нил Бутала, которая сообщила об этом случае.

Кардиолог также сообщила, что человек вообще плохо питался и его рацион в основном состоял из сладостей.

Он не употреблял алкоголя, выкуривал по одной пачке сигарет в день в течение 36 лет и только за 3 года до смерти перестал употреблять героин. В семейном анамнезе не было сердечных, респираторных, почечных, неврологических и эндокринных заболеваний. Единственное, что у больного был невылеченный гепатит C.

Почему лакричные конфеты привели к смерти?

Дело в том, что черная лакрица содержит глицирризиновую кислоту. Она способна снизить уровень калия в организме и вызвать дисбаланс в электролитах.

Конечно, смертельные случаи из-за злоупотребления лакрицей случаются очень редко. Но 56 грамм лакрицы в день однозначно провоцирует проблемы с сердечным ритмом. Особенно нужно быть осторожными при употреблении лакричным конфет людям от 40 лет.

Подчеркнем, что абсолютно все сладости следует употреблять в умеренном количестве.