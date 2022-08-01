Це пояснюється відсутністю надійних методів вимірювання біологічного старіння. Крім того, зі спостережних досліджень не було зрозуміло, чи був алкоголь справжньою причиною будь-якого ефекту, чи він був пов’язаний з іншими факторами, такими як соціально-економічний статус.

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Нове дослідження впливу алкоголю

В новому дослідженні науковці з Oxford Population Health опублікували результати генетичного аналізу, які підтверджують, що алкоголь безпосередньо прискорює старіння, пошкоджуючи ДНК у теломерах.

Теломери – що це? Теломери – це повторювані послідовності ДНК, які розміщуються на кінцях хромосом, захищаючи їх від пошкодження. Довжина теломера вважається показником біологічного старіння, оскільки 50 – 100 основ ДНК втрачається щоразу, коли клітина реплікується. Коли теломери стають занадто короткими, клітини більше не можуть ділитися і навіть можуть гинути.

Попередні дослідження пов’язували коротшу довжину теломер із кількома захворюваннями, пов’язаними зі старінням, включаючи хворобу Альцгеймера, рак та ішемічну хворобу серця.

Алкоголь пришвидшує старіння організму

У цьому аналізі дослідники вивчали зв’язок між споживанням алкоголю та довжиною теломер у понад 245 000 учасників Біобанку Великої Британії. Під час цього було виявлено значний зв’язок між високим споживанням алкоголю та коротшою довжиною теломер. У порівнянні з вживанням менше 6 одиниць алкоголю на тиждень (приблизно дві великі склянки вина по 250 мл), вживання понад 29 одиниць на тиждень (приблизно десяти склянок 250 мл 14% алкоголю за об’ємом вина) асоціювалося з меншою довжиною теломер.

У таких людей спостерігалися вікові зміни, які еквівалентні від 3 до 6 років. Однак зв’язок між споживанням алкоголю та довжиною теломер був значущим лише для тих, хто випиває понад 17 одиниць алкоголю на тиждень (приблизно шість келихів вина по 250 мл). Це означає, що для пошкодження ДНК достатньо мінімальної кількості спиртного.

За словами дослідницької групи, потенційним біологічним механізмом, що пояснює вплив алкоголю на довжину теломер, є підвищений окислювальний стрес і запалення. Процес, який розщеплює етанол в організмі, може утворювати реактивні окисні сполуки, які пошкоджують ДНК, і знижувати рівень антиоксидантних сполук, які захищають від окисного стресу.