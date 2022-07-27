До такого висновку дійшла дослідницька група під керівництвом Мадридського університету Комплутенсе (UCM).

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Дослідження є значним прогресом у нашому розумінні ролі кишкової мікробіоти в мотивованій поведінці, зокрема в поведінці добровільного вживання алкоголю,

– розповіла Елена Гіне, дослідник відділу клітинної біології UCM.

Чому алкоголь по-різному впливає на людей

Відомо, що вживання алкоголю викликає зміни мікробіоти кишечника (МБК), а також відомо, що його склад може змінювати нашу поведінку. Це дослідження робить наступний крок у поясненні того, чому не всі, хто вживає алкоголь, відчувають однакові наслідки або мають розлади через вживання алкоголю.

Для проведення дослідження науковці проаналізували споживання алкоголю та кишкову мікрофлору 507 студентів університету в Мадриді. Вони виявили, що надмірне вживання алкоголю було пов’язане зі специфічним фекальним фенотипом і збільшенням об’єму актинобактерій.

Антибіотики можуть впливати на вживання алкоголю

Дослідники також проаналізували 80 самців щурів, щоб вивчити поведінку та виміряти зміни, пов’язані зі споживанням алкоголю, ефектом лікування антибіотиками та пересадкою кишкової мікробіоти. Найбільш значущим результатом було те, що щури, яким трансплантували фекалії від алкогольно залежних тварин, споживали більше алкоголю, ніж ті, яким трансплантували фекалії контрольної групи.

Дослідження також підтвердило, що лікування антибіотиками призвело до різких змін у складі МБК і що це було пов’язано зі зменшенням споживання алкоголю.