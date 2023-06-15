Група дослідників проаналізувала знімки мозку понад 1000 учасників, команда виявила, що у тих, хто вживає помірні дози алкоголю, спостерігається постійне зниження активності мигдалеподібного тіла.

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Цей фактор виявився ключовим, адже його пов'язують зі зниженням серцево-судинних захворювань на 22%.

Цікаво! Ті учасники дослідження, які споживали в міру алкоголь, і мали в анамнезі тривожність, показали ще більш вражаючі результати. У них зниження частоти серцево-судинних захворювань становило цілих 40%.

Водночас вчені застерегли від вживання алкоголю в спробі уникнути інфаркту.

Я знаю, що багато людей почують це і скажуть: "Ну, я нервую. Ось чому я п'ю – бо, в цьому є користь". Але правда в тому, що безпечної кількості алкоголю не існує,

– зазначив автор дослідження Ахмед Тавакол.

Тавакол натомість рекомендує регулярну фізичну активність для зниження рівня стресу. За його словами, вони не зменшують активність мигдалеподібного тіла, але покращують роботу префронтальної кори, що теж допомагає знизити ризики захворювань серця і судин.