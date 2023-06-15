Группа исследователей проанализировала снимки мозга более 1000 участников, команда обнаружила, что у употребляющих умеренные дозы алкоголя наблюдается постоянное снижение активности миндалевидного тела.

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Этот фактор оказался ключевым, ведь его связывают с снижением сердечно-сосудистых заболеваний на 22%.

Любопытно! Те участники исследования, которые потребляли по мере алкоголя, и имели в анамнезе тревожность, показали еще более впечатляющие результаты. У них снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний составило целых 40%.

В то же время, ученые предостерегли от употребления алкоголя в попытке избежать инфаркта.

Я знаю, что многие услышат это и скажут: "Ну, я нервничаю. Вот почему я пью – потому что в этом есть польза". Но правда в том, что безопасного количества алкоголя не существует,

– отметил автор исследования Ахмед Тавакол.

Тавакол рекомендует регулярную физическую активность для снижения уровня стресса. По его словам, они не сокращают активность миндалевидного тела, но улучшают работу префронтальной коры, что тоже помогает снизить риски заболеваний сердца и сосудов.