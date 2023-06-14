Авокадо содержит много калорий. Так что вообще его потребление должно быть дозированным, даже если вам очень нравится вкус авокадо.
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Питательная ценность авокадо
В авокадо много жира. Но это мононенасыщенные жиры, которые являются хорошими жирами, которые помогают снизить уровень плохого холестерина, если вы едите их в умеренных количествах.
Авокадо содержит около 20 витаминов и минералов. Итак, в 100-граммовой порции вы получите:
- 485 миллиграммов калия
- 81 микрограмм фолиевой кислоты
- 0,257 миллиграмма витамина В6
- 10 миллиграммов витамина С
- 2,07 миллиграмма витамина Е
Кому ни в коем случае нельзя есть авокадо
Хотя польза авокадо была доказана многими исследованиями, этот фрукт лучше не употреблять пожилым людям, особенно, если они страдают различными хроническими заболеваниями. Прежде чем вводить его в свой рацион, лучше посоветоваться с врачом.
Нельзя есть авокадо тем, кто принимает антикоагулянты (лекарства для разжижения крови). В нем содержится большое количество витамина К, уменьшающего эффективность таких медикаментов, ведь повышает свертываемость крови.
Если у вас аллергия на латекс, поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем добавлять авокадо в свой рацион. Люди с серьезной аллергией на латекс также могут испытывать негативные симптомы после употребления авокадо. Это называется синдромом латексной пищи или аллергией на латексные фрукты.