Авокадо содержит много калорий. Так что вообще его потребление должно быть дозированным, даже если вам очень нравится вкус авокадо.

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Обратите внимание! Рекомендуемый размер порции меньше, чем вы ожидали: 1/3 среднего авокадо (50 г).

Питательная ценность авокадо

В авокадо много жира. Но это мононенасыщенные жиры, которые являются хорошими жирами, которые помогают снизить уровень плохого холестерина, если вы едите их в умеренных количествах.

Авокадо содержит около 20 витаминов и минералов. Итак, в 100-граммовой порции вы получите:

485 миллиграммов калия

81 микрограмм фолиевой кислоты

0,257 миллиграмма витамина В6

10 миллиграммов витамина С

2,07 миллиграмма витамина Е

Кому ни в коем случае нельзя есть авокадо

Хотя польза авокадо была доказана многими исследованиями, этот фрукт лучше не употреблять пожилым людям, особенно, если они страдают различными хроническими заболеваниями. Прежде чем вводить его в свой рацион, лучше посоветоваться с врачом.

Нельзя есть авокадо тем, кто принимает антикоагулянты (лекарства для разжижения крови). В нем содержится большое количество витамина К, уменьшающего эффективность таких медикаментов, ведь повышает свертываемость крови.

Если у вас аллергия на латекс, поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем добавлять авокадо в свой рацион. Люди с серьезной аллергией на латекс также могут испытывать негативные симптомы после употребления авокадо. Это называется синдромом латексной пищи или аллергией на латексные фрукты.

Любопытно! Латексные изделия изготавливаются из белка в соке бразильского каучукового дерева (Hevea brasiliensis). Авокадо имеет очень схожий белок, который и вызывает аллергическую реакцию. Ваши симптомы могут быть легкими или серьезными.