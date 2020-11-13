Гігієна рук – один з кращих способів запобігти поширенню SARS-CoV-2 і грипу. Це один з трьох китів профілактики зараження поряд з дистанціюванням і носінням маски. Але в частому митті та дезінфекції рук є свої недоліки – зі шкірою можуть початися проблеми.

Часте миття рук і використання антисептиків сушать шкіру. Вона може почати лущитися, свербіти, тріскатися і навіть кровоточити. Якщо за шкірою не доглядати, екзема (дерматит рук) не за горами, пише 24 канал.

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Екзема та антисептики

Дерматит рук – досить поширене захворювання, на нього страждають близько 10% жителів США, а у Швеції, наприклад 16% чоловіків і 20% жінок. Ще вище ці цифри серед людей певних професій, наприклад хатніх робітників, медпрацівників, перукарів, працівників сфери громадського харчування та інших фахівців. Подразливі речовини та алергени, з якими стикається шкіра, грають у виникненні екземи не останню роль.

Часте миття рук і обробка антисептиком під час пандемії збільшили ризики розвитку екземи у людей по всьому світу.

Як правильно мити та дезінфікувати руки

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і Центри з контролю за захворюваннями (CDC) рекомендують чіткі правила гігієни рук для стримування передачі COVID-19. А саме – часте миття рук з милом протягом не менше 20 секунд, а коли миття рук неможливе – багаторазову дезінфекцію рук з використанням антисептика на спиртовій основі (60% етилового спирту або 70% ізопропілового спирту).

Як покращити стан шкіри після антисептиків

Щоб знизити ризик проблем зі шкірою рук, Американська академія дерматології рекомендує наступне.