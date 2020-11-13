Виникли проблеми зі шкірою через антисептик: як зарадити
Гігієна рук – один з кращих способів запобігти поширенню SARS-CoV-2 і грипу. Це один з трьох китів профілактики зараження поряд з дистанціюванням і носінням маски. Але в частому митті та дезінфекції рук є свої недоліки – зі шкірою можуть початися проблеми.
Часте миття рук і використання антисептиків сушать шкіру. Вона може почати лущитися, свербіти, тріскатися і навіть кровоточити. Якщо за шкірою не доглядати, екзема (дерматит рук) не за горами, пише 24 канал.
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Екзема та антисептики
Дерматит рук – досить поширене захворювання, на нього страждають близько 10% жителів США, а у Швеції, наприклад 16% чоловіків і 20% жінок. Ще вище ці цифри серед людей певних професій, наприклад хатніх робітників, медпрацівників, перукарів, працівників сфери громадського харчування та інших фахівців. Подразливі речовини та алергени, з якими стикається шкіра, грають у виникненні екземи не останню роль.
Часте миття рук і обробка антисептиком під час пандемії збільшили ризики розвитку екземи у людей по всьому світу.
Як правильно мити та дезінфікувати руки
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і Центри з контролю за захворюваннями (CDC) рекомендують чіткі правила гігієни рук для стримування передачі COVID-19. А саме – часте миття рук з милом протягом не менше 20 секунд, а коли миття рук неможливе – багаторазову дезінфекцію рук з використанням антисептика на спиртовій основі (60% етилового спирту або 70% ізопропілового спирту).
Як покращити стан шкіри після антисептиків
Щоб знизити ризик проблем зі шкірою рук, Американська академія дерматології рекомендує наступне.
- Мити руки милом в теплій (не гарячій) воді не менше 20 секунд. Навіть якщо шкіра на ваших руках суха, все одно мийте їх.
- Витріть або промокніть руки рушником, але не до кінця. Можна дати рукам підсохнути на повітрі. Поки руки злегка вологі, нанесіть на них крем або мазь.
- Зволожувальний засіб для рук повинно містити мінеральну олію або вазелін і не містити ароматизаторів і барвників.
- При використанні антисептика наносите крем або мазь для рук відразу після висихання дезинфікуючого засобу.
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