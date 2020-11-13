Гигиена рук – один из лучших способов предотвратить распространение SARS-CoV-2 и гриппа. Это один из трех китов профилактики заражения наряду с дистанцированием и ношением маски. Но в частом мытье и дезинфекции рук есть свои недостатки – с кожей могут начаться проблемы.

Частое мытье рук и использование антисептиков сушит кожу. Она может начать шелушиться, чесаться, трескаться и даже кровоточить. Если за кожей не ухаживать, экзема (дерматит рук) не за горами, пишет 24 канал.

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Экзема и антисептики

Дерматит рук – довольно распространенное заболевание, им страдают около 10% жителей США, а в Швеции, например 16% мужчин и 20% женщин. Еще выше эти цифры среди людей определенных профессий, например домашних рабочих, медработников, парикмахеров, работников сферы общественного питания и других специалистов. Раздражающие вещества и аллергены, с которыми сталкивается кожа, играют в возникновении экземы не последнюю роль.

Частое мытье рук и обработка антисептиком во время пандемии увеличили риски развития экземы у людей по всему миру.

Как правильно мыть и дезинфицировать руки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центры по контролю за заболеваниями (CDC) рекомендуют четкие правила гигиены рук для сдерживания передачи COVID-19. А именно – частое мытье рук с мылом в течение не менее 20 секунд, а когда мытье рук невозможно – многократную дезинфекцию рук с использованием антисептика на спиртовой основе (60% этилового спирта или 70% изопропилового спирта).

Как улучшить состояние кожи после антисептиков

Чтобы снизить риск проблем с кожей рук, Американская академия дерматологии рекомендует следующее.