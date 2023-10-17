Рух Acne Positive почав свій розвиток у 2015 році, коли б'юті-блогерка Ем Форд опублікувала відеоролик із заголовком "You Look Disgusting" (Ти виглядаєш жахливо).

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Рух акне-позитив

У цьому відео вона відверто розповіла про свою власну боротьбу з проблемами шкіри та закликала свою аудиторію не приховувати особливості своєї шкіри за допомогою фільтрів у соціальних мережах, ретушування фотографій та численних шарів декоративної косметики. Ем Форд також запровадила флешмоб під хештегом #skinpositivity.

Центральна ідея руху Acne Positive полягає в тому, що наявність акне на шкірі не робить людину менш привабливою, і немає жодної необхідності відчувати сором чи провину перед іншими людьми через цю природну особливість. Рух закликає відмовитися від стереотипів, пов'язаних із красою та досконалістю, і дивитися на акне як на нормальний стан шкіри, який може зачіпати багатьох людей.

Терміни, такі як "проблемна шкіра", "недолік" і "недосконалість", на думку активістів руху, можуть мати стигматизуючий характер і створювати почуття неповноцінності у людей з акне. Acne Positive наголошує на важливості підтримки та розуміння тих, хто стикається з цією проблемою. Рух нагадує, що акне є хронічним станом, який може періодично посилюватися і потім йти в ремісію. Тому воно може супроводжувати людей протягом усього життя, і важливо приймати їх незалежно від стану шкіри.

Чому це важливо

Потрібно підкреслити, що несправедливо звинувачувати людей з акне в недостатній гігієні, лінощах або оцінювати їхнє сексуальне життя на основі зовнішності. Стереотипи, пов'язані з акне помилкові та надмірно упереджені. Зовнішній вигляд не дає майже жодної інформації про життя чи здоров'я людини. Наприклад, дехто може припускати, що наявність акне свідчить про відсутність сексуального життя, проте немає наукових даних, які підтверджують такий зв'язок.

Подібні висловлювання можуть грубо порушувати особисті межі та почуття людей, які стикаються з проблемою акне. Якщо людина не просила поради чи коментарів про свою зовнішність, то важливо поважати її простір та самооцінку. Поради та підтримка має надаватися на запит та з доброю метою, а не примусом.

Бажання лікувати акне і доглядати за шкірою є абсолютно природним і нормальним. Однак, попри це бажання, важливо пам'ятати, що особливості шкіри не мають ставати джерелом сорому, страху, вини, ненависті до себе або причиною ізоляції від суспільства. Підтримка та розуміння оточення відіграють важливу роль у процесі прийняття та лікування акне, яке може вимагати багато часу та зусиль.