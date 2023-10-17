Движение Acne Positive начало свое развитие в 2015 году, когда бьюти-блогерка Эм Форд опубликовала видеоролик с заголовком "You Look Disgusting" (Ты выглядишь ужасно).

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Движение акне-позитив

В этом видео она откровенно рассказала о своей собственной борьбе с проблемами кожи и призвала свою аудиторию не скрывать особенности своей кожи с помощью фильтров в социальных сетях, ретуширования фотографий и многочисленных слоев декоративной косметики. Эм Форд также ввела флешмоб под хэштегом #skinpositivity.

Центральная идея движения Acne Positive состоит в том, что наличие акне на коже не делает человека менее привлекательным, и нет никакой необходимости испытывать стыд или вину перед другими людьми из-за этой природной особенности. Движение призывает отказаться от стереотипов, связанных с красотой и совершенством, и смотреть на акне как на нормальное состояние кожи, которое может затрагивать многих людей.

Термины, такие как "проблемная кожа", "недостаток" и "несовершенство", по мнению активистов движения, могут носить стигматизированный характер и создавать чувство неполноценности у людей с акне. Acne Positive подчеркивает важность поддержки и понимания тех, кто сталкивается с этой проблемой. Движение напоминает, что акне является хроническим состоянием, которое может периодически усиливаться и затем уходить в ремиссию. Поэтому оно может сопровождать людей на протяжении всей жизни и важно принимать их независимо от состояния кожи.

Почему это важно

Нужно подчеркнуть, что несправедливо винить людей из акне в недостаточной гигиене, лености или оценивать их сексуальную жизнь на основе внешности. Стереотипы, связанные с акне ошибочны и чрезмерно пристрастны. Внешний вид не дает почти никакой информации о жизни или здоровье человека. Например, некоторые могут предполагать, что наличие акне свидетельствует об отсутствии сексуальной жизни, однако нет научных данных, подтверждающих такую связь.

Подобные высказывания могут грубо нарушать личные границы и чувства людей, сталкивающихся с проблемой акне. Если человек не просил совета или комментариев о своей внешности, то важно уважать его пространство и самооценку. Советы и поддержка должны предоставляться по запросу и с хорошей целью, а не принуждением.

Желание лечить акне и ухаживать за кожей абсолютно естественно и нормально. Однако несмотря на это желание, важно помнить, что особенности кожи не должны становиться источником стыда, страха, вины, ненависти к себе или причиной изоляции от общества. Поддержка и понимание окружения играют важную роль в процессе принятия и лечения акне, которое может потребовать много времени и усилий.