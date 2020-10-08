Нове дослідження ставить під сумнів наші знання про симптоми COVID-19. Точніше, воно демонструє, що для контролю цієї інфекції необхідний фокус не на симптомах, а на тестуванні.

Дослідження опубліковане в Clinical Epidemiology.

Також на тему: Госпіталізовані пацієнти з COVID-19 значно здоровіші та молодші за хворих на грип

Вчені проаналізували дані великого репрезентативного дослідження британського Бюро національної статистики. Співробітники Бюро зробили ПЛР-тести на коронавірус більш ніж 36 тисячам осіб з квітня по липень 2020 року.

В більшості людей не виникають симптоми

Інфекція SARS-CoV-2 була виявлена ​​у 115 осіб. Про симптоми в день дослідження повідомили 27 з них (23,5%). Про симптоми, які вважаються характерними для COVID-19, повідомили 16 осіб з цієї групи. Тобто, типових симптомів не було у 99 осіб (86%).

У висновках дослідження вчені вказують, що симптоми – слабкий маркер інфекції SARS-CoV-2. Вони вважають, що необхідні програми масового проведення тестів на коронавірус. Їх можна проводити, як мінімум, в осередках недавнього виявлення хвороби: університетах, лікарнях, на виробництві. Це допомогло б виявляти безсимптомні випадки хвороби та потенційно попереджати нові спалахи.

Зараз існує фокус на людях з симптомами, але якщо не виявити всіх людей з безсимптомним перебігом або в передсимптомному стані, то може бути складно стримувати спалах до того, як він вийде з-під контролю,

– наголосили науковці.



Симптоми коронавірусу за даними ВООЗ / Інфографіка 24 Каналу