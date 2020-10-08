Новое исследование ставит под сомнение наши знания о симптомах COVID-19. Точнее, оно демонстрирует, что для контроля этой инфекции необходим фокус не на симптомах, а на тестировании.

Исследование опубликовано в Clinical Epidemiology.

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Ученые проанализировали данные крупного репрезентативного исследования британского Бюро национальной статистики. Сотрудники Бюро сделали ПЦР-тесты на коронавирус более чем 36 тысячам человек с апреля по июль 2020 года.

У большинства людей не возникают симптомы

Инфекция SARS-CoV-2 была обнаружена у 115 человек. О симптомах в день исследования сообщили 27 из них (23,5%). О симптомах, которые считаются характерными для COVID-19, сообщили 16 человек из этой группы. То есть, типичных симптомов не было у 99 человек (86%).

В выводах исследования ученые указывают, что симптомы – слабый маркер инфекции SARS-CoV-2. Они считают, что необходимы программы массового проведения тестов на коронавирус. Их можно проводить как минимум в очагах недавнего выявления болезни: университетах, больницах, на производстве. Это помогло бы выявить бессимптомные случаи болезни и потенциально предупредить новые вспышки.

Сейчас существует фокус на людях с симптомами, но если не выявить всех людей с бессимптомным течением или в передсимптомном состоянии, то может быть сложно сдерживать вспышку до того, как она выйдет из-под контроля,

– подчеркнули ученые.



Симптомы коронавируса по данным ВОЗ / инфографика 24 канала