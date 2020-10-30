Через прискорення науково-технічного прогресу деякі професії стають більш актуальними. І як не дивно, до таких спеціальностей належить професія психолога.

А все через те що, спілкування стає більш динамічним, часто виникають напружені ситуації, як в колективі, так й у відносинах у сім'ї. Про це йдеться в новій рубриці "Що запитати?" ранкового шоу на 24 каналі.

До слова Як уникнути стресу: дієвий і доступний спосіб

Впоратися сам на сам зі всіма проблемами іноді дуже складно, а іноді навіть небезпечно. Адже копирсаючись в собі ви можете бути дуже самокритичним, і ненароком зробити неправильні висновки.

І найголовніше питання – до кого звертатися? Психолога чи психотерапевта? Чи потрібен психолог психологу? Як пережити 2020 рік? Всі ці та не тільки питання журналісти 24 каналу поставили психологині Наталії Ремесник.

Відповіді на найпопулярніші запитання дивіться у відео: