Из-за ускорения научно-технического прогресса некоторые профессии становятся более актуальными. И как ни странно, к таким специальностям относится профессия психолога.

А все потому, что общение становится более динамичным, часто возникают напряженные ситуации, как в коллективе, так и в отношениях в семье. Об этом говорится в новой рубрике "Что спросить?" утреннего шоу на 24 канале.

К слову Как избежать стресса: действенный и доступный способ

Справиться один на один со всеми проблемами иногда очень сложно, а иногда даже опасно. Ведь копаясь в себе, вы можете быть очень самокритичным, и ненароком сделать неправильные выводы.

И самый главный вопрос – к кому обращаться? К психологу или психотерапевту? Нужен ли психолог психологу? Как пережить 2020 год? Все эти и не только вопросы журналисты 24 канала поставили психологу Наталье Ремесник.

Ответы на самые популярные вопросы смотрите в видео: