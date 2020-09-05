Шведські й австралійські вчені провели дослідження, щоб з’ясувати, який спосіб життя допомагає запобігти захворюванням нирок. Всього 6 простих рекомендацій.

Дослідники провели метааналіз понад 100 наукових робіт і з'ясували, який спосіб життя допоможе знизити ризик захворювання нирок. Всього в дослідженні взяли участь понад 2,5 мільйона здорових людей із 16 країн світу. Працю опублікували в медичному журналі Scince Daily.

Читайте також Тип харчування, який збереже здоров'я нирок

Під час дослідження ми з'ясували, що спосіб життя відіграє велику роль, і визначили низку рекомендацій, які можна дати здоровим людям для зниження ризику розвитку захворювання нирок,

— говорить доктор Джеймон Келлі, науковий працівник Університету Гріффіта.

Рекомендації включають:

багатший на овочі раціон,

високе споживання калію,

фізична активність,

зниження кількості алкоголю,

менше споживання солі й відмова від куріння.

За словами вчених, дотримання цих простих рекомендацій може знизити ризик хронічного захворювання нирок на 14–22%.



Продукти багаті калієм сприяють здоров'ю нирок / Фото Pixabay

Втім, варто додати, що перераховані поради стосується здорових людей, схильних до ризику розвитку проблем із нирками.

А люди, які вже страждають на захворювання нирок, повинні дотримуватись інших рекомендацій, зокрема лікуватись.