Шведские и австралийские ученые провели исследование, чтобы выяснить, какой образ жизни помогает предотвратить заболевания почек. Всего 6 простых рекомендаций.

Исследователи провели метаанализ более 100 научных работ и выяснили, какой образ жизни поможет снизить риск заболевания почек. Всего в исследовании приняли участие более 2,5 миллиона здоровых людей из 16 стран мира. Труд опубликовали в медицинском журнале Scince Daily.

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Во время исследования мы выяснили, что образ жизни играет большую роль, и определили ряд рекомендаций, которые можно дать здоровым людям для снижения риска развития заболевания почек,

– говорит доктор Джеймон Келли, научный работник Университета Гриффита.

Рекомендации включают:

богатый овощами рацион,

высокое потребление калия,

физическая активность,

снижение количества алкоголя,

меньше потребление соли и отказ от курения.

По словам ученых, соблюдение этих простых рекомендаций может снизить риск хронического заболевания почек на 14-22%.

Продукты богатые калием способствуют здоровью почек / Фото Pixabay

Впрочем, стоит добавить, что перечисленные советы касаются здоровых людей, подверженных риску развития проблем с почками. А люди, которые уже страдают заболеваниями почек, должны придерживаться других рекомендаций, в частности лечиться.