6 простых правил, чтобы избежать проблем с почками
Шведские и австралийские ученые провели исследование, чтобы выяснить, какой образ жизни помогает предотвратить заболевания почек. Всего 6 простых рекомендаций.
Исследователи провели метаанализ более 100 научных работ и выяснили, какой образ жизни поможет снизить риск заболевания почек. Всего в исследовании приняли участие более 2,5 миллиона здоровых людей из 16 стран мира. Труд опубликовали в медицинском журнале Scince Daily.
Читайте также Тип питания, который сохранит здоровье почек
Во время исследования мы выяснили, что образ жизни играет большую роль, и определили ряд рекомендаций, которые можно дать здоровым людям для снижения риска развития заболевания почек,
– говорит доктор Джеймон Келли, научный работник Университета Гриффита.
Рекомендации включают:
- богатый овощами рацион,
- высокое потребление калия,
- физическая активность,
- снижение количества алкоголя,
- меньше потребление соли и отказ от курения.
По словам ученых, соблюдение этих простых рекомендаций может снизить риск хронического заболевания почек на 14-22%.
Продукты богатые калием способствуют здоровью почек / Фото Pixabay
Впрочем, стоит добавить, что перечисленные советы касаются здоровых людей, подверженных риску развития проблем с почками. А люди, которые уже страдают заболеваниями почек, должны придерживаться других рекомендаций, в частности лечиться.