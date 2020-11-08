Недостача сну змушує нас хотіти продукти з високим вмістом жирів і вуглеводів, які б давали нам енергію. Неправильне харчування протягом усього дня впливає на якість сну. Тому необхідно налагодити свій раціон, щоб він був збалансований. Які продукти допоможуть подолати безсоння – читайте в нашому матеріалі.

Дієтолог Софі Медлін пояснила, які продукти допомагають нормалізувати сон, пише The Conversation.

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Що їсти, щоб спати

Молочні продукти

Це добре джерело триптофану – амінокислоти, яка допоможе нормалізувати сон. Крім того, ці продукти містять магній та вітамін В, які допомагають підвищити активність амінокислоти.

Риба

Ще одне джерело триптофану та вітамінів групи В – це риба. Якщо вживати цей продукт регулярно, він може допомогти виробляти мелатонін.

Сардина та інша риба з кістками забезпечить організм магнієм.

Горіхи

Горіхи також містять всі поживні речовини, які сприяють збільшенню виробництва мелатоніну та підтримують його вивільнення.



Горіхи та бобові – це джерело триптофану / Фото pexels

Бобові

Квасоля, сочевиця та бобові містять велику кількість триптофану та вітамінів групи В. Сон також покращують тофу та соя.

М'ясо

М'ясо містить всі необхідні інгредієнти для повноцінного сну. Тому варто додати його до свого денного раціону.



М'ясо в раціоні – допоможе легше засинати / Фото pexels

Що робити, якщо захотілось перекусити перед сном

Склянка знежиреного молока, невеликий банан або декілька горіхів – це ідеальний перекус перед сном.

Зауважимо, що триптофану потрібно близько години, щоб дістатися до мозку.

Тому не варто їсти безпосередньо перед сном.

Дієтологи рекомендують харчуватись збалансовано. Їжа має містити велику кількість триптофану та інших вітамінів, які необхідні для організму.