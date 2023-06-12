Головне слухати свій організм і дотримуватись поживного раціону. А ось о котрій годині буде перший прийом їжі – насправді не так і важливо. Однак важливо, що саме це буде. Називаємо продукти, які будуть найгіршим варіантом з усіх можливих.

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Крупи з високоочищених злаків

Злаки містять дуже багато цукру і натомість позбавлені поживних речовин. Каша швидкого приготування – підвищить рівень цукру в крові і не принесе ніякої користі організму. Ба більше, ви швидко знову відчуєте голод і ймовірно вирішите поїсти знову, а це додаткові калорії. Якщо ви худнете – навряд чи вам це треба.



Сухі сніданки це табу / Фото Unsplash

Протеїнові батончики

Батончики, які часто продають як здоровий варіант перекусу, містять дуже багато цукру та мало білка. В основному це додані цукри, що робить цей продукт одним із найгірших у цьому списку. Тому, однозначне ні – такому варіанту сніданку.

Смузі

Починати сніданок зі смузі, як у фільмах – це звісно, гарно, але насправді – не дуже корисно. Хіба ви поєднаєте його з іншими поживними продуктами під час одного прийому.

А ось просто склянка смузі, особливо з фруктів, сприятиме різкому стрибку цукру в крові, а потім – його різкому падінню. Знову ж таки, дуже скоро у вас прокинеться звірячий апетит.



Смузі не наситить вас / Фото Unsplash

Сік

Як і смузі, фруктові соки теж дуже розпіарений варіант сніданку. Чому заведено вважати, що це про здоров'я, стрункість та бадьорість. Насправді ж усе – рівно навпаки – усе через високий вміст цукру.

Часто склянку соку ми бачимо, як "хорошу" альтернативу каві, але це узагалі непорівнювані речі. Соки багаті на поживні речовини та антиоксиданти, але в них також значно менше клітковини, ніж у цілих фруктах. Отже, краще не варто робити фруктові соки звичним варіантом сніданку.