Нікола Бауер родом і Великої Британії, вона народила і виховала двох дітей. Одного дня син знайшов її непритомною, лікарі діагностували інсульт. Крім того, у жінки виявили ваду серця, операція виправила ситуацію, але ось зі 140 кілограмами таки потрібно було щось робити.

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Жінка пообіцяла собі змінити своє життя і за рік зменшила свою вагу вдвічі. Спершу Нікола пробувала різні швидкі дієти та марафони, але вони не діяли, вага швидко поверталась, коли вона поверталась до звичного раціону.

Зазвичай вона пропускала сніданок, водночас "перекушувала" білим хлібом з маслом, бутербродами, чіпсами впродовж дня. Ввечері Бауер готувала спагетті болоньєзе та заїдала страву часниковим хлібом. Також жінка полюбляла стейк з пюре зі шматочками масла або купувала в магазині курку гриль з сиром на вечерю,

– йдеться у статті.



Жінка важила 140 кілограмів / Фото mirror

Втому та поганий настрій Нікола "лікувала" вуглеводами: чіпсами, печивом, пила солодкі газовані напої.

Однак хвороба та рекламна листівка у поштовій скриньці змусили змінити раціон та харчові звички жінки.

"Одного ранку я побачила у пакунку із поштою рекламну листівку про 12-місячну програму зі схуднення в групі. Тож, я вирішила доєднатися. Спочатку було страшно, але згодом я захопилася", – пригадала жінка.

Увага! За рік регулярних тренувань та завдяки зміні раціону жінка вагою 140-кілограмів схудла вдвічі: 24-ий розмір одягу вона змінила на 12-ий, а ще через деякий час, на 10-ий.

Нікола розповіла, що втримувати вагу їй допомагає зміна раціону і декілька принципів харчування, яких вона дотримується:

відмовилась від вершкового масла та солодкої води;

перестала купувати печиво;

натомість додала до раціону свіжі фрукти, йогурт та низькокалорійне желе.

І головне – Нікола почала їздити на велосипеді, і тепер долає 12 – 30 кілометрів щодня, щоб зберегти своє серце здоровим.



Ніколас тепер щодня їздить на велосипеді / Фото mirror