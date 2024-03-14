Всебічні наукові дослідження підтвердили, що брак сну може сприяти розвитку різних хронічних хвороб, включаючи, зокрема, цукровий діабет другого типу. Однак, лише 15% людей успішно підтримують стабільний графік сну, що робить недосипання важливою глобальною проблемою охорони здоров'я.

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Нове дослідження сну

Вчені з різних навчальних закладів, включаючи Університет штату Пенсільванія, Флоридський університет, Піттсбурзький університет, Аризонський університет (все в США) та Університетську лікарню в Мотолі (Чехія), здійснили аналіз даних, отриманих від 3683 американців, і виділили чотири основних патерни, що характеризують сон більшості людей. Дослідники потім оцінили довгостроковий вплив кожного з цих патернів на здоров'я людини.

Аналізувалася вибірка зорослих, які брали участь у національному дослідженні з питань середнього віку США. Учасники подавали інформацію про свій графік сну, а також про кількість і характер їхніх хронічних захворювань.

У процесі дослідження було враховано такі чинники, як стать, вік, раса, рівень освіти, сімейний стан, наявність дітей, зайнятість, куріння, вживання алкоголю та своєчасність фізичних вправ. У руках вчених були дані, зібрані у 2004 – 2006 роках і у 2013 – 2017 роках.

4 види сну

З цих даних було визначено чотири основних типи людей із різними особливостями сну:

Нормальний сон. Такі люди дотримувалися оптимального графіка сну протягом усього дослідження та в перерві між періодами збору даних, тобто спали 7 – 9 годин мінімум чотири дні на тиждень.

Відсипатись на вихідних. Ці учасники дослідження спали нерегулярно і в середньому недовго менш як сім годин. Однак у вихідні тривалість їхнього сну збільшувалася до нормальної або перевищувала дев'ять годин.

Безсоння. У таких людей виявили клінічні симптоми безсоння, у тому числі сон менш як сім годин, втома вдень (відчували себе без сил щонайменше чотири рази на тиждень) та труднощі із засинанням – відхід до сну займав понад 30 хвилин.

Недосипання. Для цієї групи учасників дослідження був характерний переважно хороший сон, але їм понад чотири рази на тиждень доводилося спати вдень, щоб почуватися добре.

Як види сну впливають на здоровʼя

До останніх двох груп віднесли 77% учасників дослідження. Обидва графіки сну були неоптимальними для тих, хто їх дотримувався. Безсоння на 72 – 188% підвищило ризик хронічних захворювань, включаючи хвороби серця та судин, цукровий діабет та депресію. Відсипання на вихідних з хронічними захворюваннями не пов'язане.

Дослідники зазначають, більшість учасників дослідження (68%) не змінили свій графік сну після 10 років. Це ще раз підтверджує, що коригувати свої звички, пов'язані зі сном, дуже складно, і для цього, ймовірно, потрібно змінити весь спосіб життя.

Автори дослідження закликають розробити різні програми для просування здорового сну та наголошують на його важливості для якості життя людини. Якщо істотна зміна режиму дня неможлива, то, на їхню думку, слід дотримуватися хоча б гігієни сну: обмежити використання мобільних телефонів перед сном, регулярно займатися фізичними вправами і уникати вживання кофеїну перед сном.