4 типи сигналів, які збуджують та налаштовують на секс
Кожен має власні сексуальні тригери: для когось це дотики, а для когось, щоб відчути збудження достатньо слів. Це дуже індивідуально і варто вивчати, що подобається партнеру, та все ж є сигнали, які спрацьовують для більшості пар.
Загалом сексологи виділили 4 типи сигналів, на які реагують жінки.
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Емоційний зв’язок
- почуття кохання до партнера;
- безпека та надійність у стосунках;
- підтримка й розуміння від партнера;
- вчинки, які робить заради вас партнер;
- спільне бачення майбутнього з партнером;
Еротичні сигнали
- еротичні фільми;
- спостерігати, як інші люди займаються сексом;
- говорити слова, які збуджують;
- помічати збудження партнера;
- знати, що партнер фантазував про вас;
- сексуальні фантазії.
Візуальний потяг
Іноді є певні типи поведінки людини, статура або частини тіла, які викликають збудження, просто коли ви дивитеся на них:
- розмова з кимось впливовим або відомим;
- перебувати поруч із красивими та привабливими людьми;
- спостерігати за тим, як хтось займається фізичною активністю (зокрема, спортом);
- спостерігати за впевненою людиною;
- чи розумною людиною;
- фліртувати.
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Романтична атмосфера
Не лише свічки й напівтемрява налаштовують на секс, хоча, і вони теж. Сексологи виділили ще низку романтичних ситуацій, які створять еротичну атмосферу:
- коли партнер шепоче на вухо;
- танцювати поряд із кимось;
- спостерігати за заходом сонця;
- романтична вечеря;
- перегляд романтичного фільму;
- купання у джакузі;
- дотик до волосся або обличчя вашого партнера;
- масаж;
- сміятися разом із партнером;
- певні запахи (парфуми, лосьйон після гоління й інше).
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