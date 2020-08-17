Кожен має власні сексуальні тригери: для когось це дотики, а для когось, щоб відчути збудження достатньо слів. Це дуже індивідуально і варто вивчати, що подобається партнеру, та все ж є сигнали, які спрацьовують для більшості пар.

Загалом сексологи виділили 4 типи сигналів, на які реагують жінки.

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Емоційний зв’язок

почуття кохання до партнера;

безпека та надійність у стосунках;

підтримка й розуміння від партнера;

вчинки, які робить заради вас партнер;

спільне бачення майбутнього з партнером;

Еротичні сигнали

еротичні фільми;

спостерігати, як інші люди займаються сексом;

говорити слова, які збуджують;

помічати збудження партнера;

знати, що партнер фантазував про вас;

сексуальні фантазії.

Візуальний потяг

Іноді є певні типи поведінки людини, статура або частини тіла, які викликають збудження, просто коли ви дивитеся на них:

розмова з кимось впливовим або відомим;

перебувати поруч із красивими та привабливими людьми;

спостерігати за тим, як хтось займається фізичною активністю (зокрема, спортом);

спостерігати за впевненою людиною;

чи розумною людиною;

фліртувати.

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Романтична атмосфера

Не лише свічки й напівтемрява налаштовують на секс, хоча, і вони теж. Сексологи виділили ще низку романтичних ситуацій, які створять еротичну атмосферу: