Каждый имеет собственные сексуальные триггеры: для кого-то это прикосновения, а для кого-то, чтобы почувствовать возбуждение, достаточно слов. Это очень индивидуально и стоит изучать, что нравится партнеру, но все же есть сигналы, которые срабатывают для большинства пар.

В целом сексологи выделили 4 типа сигналов, на которые реагируют женщины.

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Эмоциональная связь

чувство любви к партнеру;

безопасность и надежность в отношениях;

поддержка и понимание от партнера;

поступки, которые совершает ради вас партнер;

общее видение будущего с партнером;

Эротические сигналы

эротические фильмы;

наблюдать, как другие люди занимаются сексом;

говорить слова, которые возбуждают;

замечать возбуждение партнера;

знать, что партнер фантазировал о вас;

сексуальные фантазии.

Визуальное влечение

Иногда есть определенные типы поведения человека, его телосложение или части тела, которые вызывают возбуждение, просто когда вы смотрите на них:

разговор с кем-то влиятельным или известным;

находиться рядом с красивыми и привлекательными людьми;

наблюдать за тем, как кто-то занимается физической активностью (в частности, спортом);

наблюдать за уверенным человеком;

или умным человеком;

флиртовать.

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Романтическая атмосфера

Не только свечи и полумрак настраивают на секс, хотя, и они тоже. Сексологи выделили еще ряд романтических ситуаций, которые создадут эротическую атмосферу: