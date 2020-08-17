4 типа сигналов, которые возбуждают и настраивают на секс
Каждый имеет собственные сексуальные триггеры: для кого-то это прикосновения, а для кого-то, чтобы почувствовать возбуждение, достаточно слов. Это очень индивидуально и стоит изучать, что нравится партнеру, но все же есть сигналы, которые срабатывают для большинства пар.
В целом сексологи выделили 4 типа сигналов, на которые реагируют женщины.
Читайте также Оргазм во сне: почему возникает и какова его специфика
Эмоциональная связь
- чувство любви к партнеру;
- безопасность и надежность в отношениях;
- поддержка и понимание от партнера;
- поступки, которые совершает ради вас партнер;
- общее видение будущего с партнером;
Эротические сигналы
- эротические фильмы;
- наблюдать, как другие люди занимаются сексом;
- говорить слова, которые возбуждают;
- замечать возбуждение партнера;
- знать, что партнер фантазировал о вас;
- сексуальные фантазии.
Визуальное влечение
Иногда есть определенные типы поведения человека, его телосложение или части тела, которые вызывают возбуждение, просто когда вы смотрите на них:
- разговор с кем-то влиятельным или известным;
- находиться рядом с красивыми и привлекательными людьми;
- наблюдать за тем, как кто-то занимается физической активностью (в частности, спортом);
- наблюдать за уверенным человеком;
- или умным человеком;
- флиртовать.
Стоит знать 10 правил секса, которых должен придерживаться каждый
Романтическая атмосфера
Не только свечи и полумрак настраивают на секс, хотя, и они тоже. Сексологи выделили еще ряд романтических ситуаций, которые создадут эротическую атмосферу:
- когда партнер шепчет на ухо;
- танцевать рядом с кем-то;
- наблюдать за закатом солнца;
- романтический ужин;
- просмотр романтического фильма;
- купание в джакузи;
- прикосновение к волосам или лицу вашего партнера;
- массаж;
- смеяться вместе с партнером;
- определенные запахи (духи, лосьон после бритья и другое).