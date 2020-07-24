Оргазм действительно можно почувствовать во время сна, без физической стимуляции. Так, опыт оргазма во сне имели 37% женщин, что меньше в сравнении со статистикой у мужчин – 83%.

Почему возникает оргазм во время сна, какова его специфика, объяснила гинеколог Оксана Негрич, пишет WONDER.

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Когда у мужчин случается оргазм во сне, мы можем это визуально видеть (из-за поллюции – ред.). У женщин это не так очевидно и индивидуально. В частности, какие-то женщины просыпаются от такого оргазма, а некоторые – нет,

- рассказала гинеколог.

Как происходит оргазм во сне

Ученые изучали кровенаполнение половых органов, сердцебиение и частоту дыхания женщины, получавшей оргазм во время сна. Ее сердцебиение увеличилось с 50 до 100 ударов в минуту, дыхание – с 12 до 22 вдохов в минуту, также она имела ощутимое увеличение притока крови. То есть оргазм не был ответом на какую-то стимуляцию, а генерировался ее мозгом.

Оргазм у женщин – это не только физиологический, но и психологический процесс. Поэтому во время быстрой фазы сна могут активироваться соответствующие центры головного мозга, особенно если снятся эротические сны. Это влияние визуальной стимуляции – сна, но помогает и то, что организм женщины в это время расслаблен,

– пояснила Оксана Негрич.

Психологические факторы могут играть роль в этом вопросе. Из-за этого опыт оргазма во время сна имеют мужчины и женщины, которые не могут получить его в сознательном состоянии по причине психологических трудностей (страх, стыд, тревожность).

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Почему возникает оргазм во сне

Иногда опыт оргазма во время сна связывают с длительным воздержание от секса или с половым созреванием. А также с беременностью: тогда у женщины происходит колебание гормонов, изменяется кровенаполнение половых органов,

– отметила Негрич.

Есть данные, что сон на животе может способствовать появлению оргазма.