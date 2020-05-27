Інститут масової інформації (ІМІ), який проводить моніторинг стану свободи слова, визнав 24 канал найкращим за конструктивні матеріали, які стосуються пандемії коронавірусу COVID-19, за травень 2020 року.

Про це йдеться на сайті Інституту масової інформації. Додамо, що під час попереднього моніторингового періоду, найвищий рівень конструктивних матеріалів про COVID-19 також містився на сайті 24-го каналу.

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Загалом на сайті 24-го каналу 35,5% матеріалів про пандемію були конструктивними,

– заявили представники Інституту масової інформації.



24 канал визнали найкращим в Україні за конструктивні матеріали про коронавірус / Інфографіка ІМІ

Видання пише, що рівень конструктивних матеріалів у новий моніторинговий період становив 13% усього контенту, що стосувався пандемії.

Зазначається, що рейтингові медіа практично припинили публікувати поради щодо захисту від інфекції, а значна частина візуалізацій стосувалася послаблення карантинних обмежень.

Сайт (24-го каналу) продовжує готувати інфографіки з корисними для аудиторії даними й ставити їх до значної частини новин, що стосуються пандемії,

– пишуть в ІМІ.



Інфографіки 24 каналу / Скріншот ІМІ

Моніторинговий аналіз проводився 11, 12 та 13 травня 2020 року в 17 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ: obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua (М), liga.net (М), ukrinform.ua (М), zn.ua (М), censor.net.ua (М), tyzhden.ua (М), interfax.com.ua (М). Загальна вибірка становила 2096 матеріалів.

У березні сайт 24-го каналу також зайняв перше місце за кількістю конструктивних матеріалів, пише ІМІ.



Коронавірус в українських медіа / Інфографіка ІМІ за березень 2020 року