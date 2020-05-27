Институт массовой информации (ИМИ), который проводит мониторинг состояния свободы слова, признал 24 канал лучшим за конструктивные материалы, касающиеся пандемии коронавируса COVID-19, за май 2020 года.

Об этом говорится на сайте Института массовой информации. Добавим, что во время предыдущего мониторингового периода, самый высокий уровень конструктивных материалов о COVID-19 также содержался на сайте 24-го канала.

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Всего на сайте 24-го канала 35,5% материалов о пандемии были конструктивными,

– заявили представители Института массовой информации.



24 канал признали лучшим в Украине за конструктивные материалы о коронавирусе / Инфографика ИМИ

Издание пишет, что уровень конструктивных материалов в новый мониторинговый период составлял 13% всего контента, что касался пандемии.

Отмечается, что рейтинговые медиа практически прекратили публиковать советы по защите от инфекции, а значительная часть визуализаций касалась ослабления карантинных ограничений.

Сайт (24-го канала) продолжает готовить инфографики с полезными для аудиторий данными и ставить их в значительную часть новостей, касающихся пандемии,

– пишут в ИМИ.



Инфографики 24 канала / Скриншот ИМИ

Мониторинговый анализ проводился 11, 12 и 13 мая 2020 года в 17 общенациональных интернет-СМИ: obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua (М), liga.net (М), ukrinform.ua (М), zn.ua (М), censor.net.ua (М), tyzhden.ua (М), interfax.com.ua (М). Общая выборка составляла 2 096 материалов.

В марте сайт 24-го канала также занял первое место по количеству конструктивных материалов, пишет ИМИ.



Коронавирус в украинских медиа / Инфографика ИМИ за март 2020 года