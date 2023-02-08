Його дозу дівчаткам неправильно розрахувала мати. Також діти потай від неї ласували закордонними "ведмедиками", бо вони виявились смачними.

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Що відомо про хворобу дівчаток

Жінка розповіла, що дівчата почали правильно харчуватись, бо хотіли втратити надмірну вагу. І це їм вдалось, мати підтримувала доньок. Проте згодом у них погіршився настрій, вони стали замкнуті. Мати вирішила, що після схуднення підліткам бракує вітамінів.

Лікар порадив матері вітамін А. Саме його жінка купила, проте дівчатка почали вживати його у надмірних дозах.

До лікарів вони звернулись тоді, коли проблема стала очевидною. Зокрема, у двійнят:

почала лущитись шкіра – на обличчі, шиї, руках;

випадало волосся, аж до повного облисіння;

почався сильний біль голови та кінцівок.

Спочатку фахівці, до яких звернулась жінка, сказали їй, що у дітей дифузна алопеція невідомого генезу, а трихолог заявила, що діти можуть назавжди залишитися без волосся.

Тільки коли матір звернулась до лікарів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, то вони встановили діагноз.

Педіатр-гастроентеролог Віта Волощук розповіла, що дівчатка на час звернення були у поганому стані, з ознаками запальних змін в аналізах. Після звернення:

лікарі педіатричного відділення запідозрили токсичну дію невідомої речовини;

потім дітям зробили аналізи на мікроелементи, що можуть викликати алопецію – ртуть, свинець, миш'як, талій. Та вони виявились негативними.

Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло після прискіпливого розбору анамнезу,

– розповіла Віта Волощук.

За її словами, тривале перевищення доз вітаміну А спричинило токсичність, порушення роботи печінки, з'явились ознаки остеопорозу, погіршився психоемоційний стан.

Адже лікарі встановили, що діти приймали таку кількість вітаміну, яка у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку. За словами лікарки, стан дітей стабілізували.

"Лікування цього стану – це скасування препарату та час для відновлення", – розповіла педіатр-гастроентеролог.

У дівчат вже почало відростати волосся, вони вже радіють.

У дівчаток почало випадати волосся через передозування вітаміну А / Фото Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру

(Не радимо дивитись чутливим людям)

Зверніть увагу! Приймати вітаміни потрібно після консультації з лікарем. Ендокринологи радять також перед цим здати аналізи та купити якісні вітаміни. Детальніше читайте тут.