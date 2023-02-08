Его дозу девочкам неправильно рассчитала мать. Также дети втайне от нее лакомились зарубежными "медвежонками", потому что они оказались вкусными.
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Что известно о болезни девочек
Женщина рассказала, что девушки начали правильно питаться, потому что хотели потерять избыточный вес. И это им удалось, мать поддерживала дочерей. Однако впоследствии у них ухудшилось настроение, они стали замкнуты. Мать решила, что после похудения подросткам не хватает витаминов.
Врач посоветовал матери витамин А. Именно его женщина купила, однако девочки начали употреблять его в чрезмерных дозах.
К врачам они обратились, когда проблема стала очевидной. В частности, у близнецов:
- начала шелушиться кожа – на лице, шее, руках;
- выпадали волосы, вплоть до полного облысения;
- началась сильная головная боль и конечностей.
Сначала специалисты, к которым обратилась женщина, сказали ей, что у детей диффузная алопеция неизвестного генеза, а трихолог заявила, что дети могут навсегда остаться без волос.
Только когда мать обратилась к врачам Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, они установили диагноз.
Педиатр-гастроэнтеролог Вита Волощук рассказала, что девочки на время обращения были в плохом состоянии, с признаками воспалительных изменений в анализах. После обращения:
- врачи педиатрического отделения заподозрили токсическое действие неизвестного вещества;
- затем детям сделали анализы на микроэлементы, которые могут вызвать алопецию – ртуть, свинец, мышьяк, таллий. Но они оказались отрицательными.
Понимание, что это может быть хронический гипервитаминоз витамина А пришло после тщательного разбора анамнеза,
– рассказала Вита Волощук.
По ее словам, длительное превышение доз витамина А привело к токсичности, нарушению работы печени, появились признаки остеопороза, ухудшилось психоэмоциональное состояние.
Ведь врачи установили, что дети принимали такое количество витамина, которое в 300 раз превышает предельно допустимую суточную дозу для подросткового возраста. По словам врача, состояние детей стабилизировали.
"Лечение этого состояния – это отмена препарата и время восстановления", – рассказала педиатр-гастроэнтеролог.
У девушек уже начали отрастать волосы, они уже радуются.
У девочек начали выпадать волосы из-за передозировки витамина А / Фото Западноукраинского специализированного детского медицинского центра
(Не рекомендуем смотреть чувствительным людям)