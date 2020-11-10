В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% в десяти областях. У середньому в країні заповнені 63,8% таких ліжок.

Усього в Україні введено вже 45 361 лікарняне ліжко для COVID-19, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Де найбільше зайнято ліжок для COVID-19

Найбільш завантаженими є медичні заклади у Полтавській (85,2%), Одеській (80,8%), Рівненській (79,4%), Чернігівській (73,9%), Донецькій (73,1%), Запорізькій (72,1%), Вінницькій (71,6%), Київській (71,2%), Сумській (71%) і Закарпатській (70,6%) областях. У Києві зайняті 60% ліжок.



Завантаженість лікарень в Україні / скріншот moz.gov.ua

Також в Україні продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою, він становить 324,5 на 100 тисяч людей при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій області – 635,5. Найкраща в Кіровоградській – 112,8.