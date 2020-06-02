Іноді люди надто емоційні та чутливі. Це можуть бути, як приємні, так і негативні емоції, намагатись контролювати емоції не завжди вдається, а іноді, це лише погіршує ситуацію. Чому люди відчувають гіперчутливість пояснили психологи.

Є низка об'єктивних причин, які впливають на психоемоційний стан людей. Психотерапевт Хіларі Джейкобс Хендел розповів, що важливо приймати свої емоції і працювати з ними, а не застрявати в них.

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Нестача сну

Якщо ви недостатньо спите, це впливає на ваш організм, зокрема на емоційний стан. Саме через нестачу сну ви можете почуватись роздратованими та розгубленими. Безсоння пов'язане з постійними розумовими процесами і надмірним занепокоєнням.

Низька фізична активність

Фізичні вправи потрібні для емоційного здоров'я, адже помірне фізичне навантаження забезпечує організм ендорфінами, які сприяють ясному розуму та позитивному настрою. Не обов'язково виснажувати себе інтенсивними вправами, достатньо прогулятись ввечері, зробити ранкову зарядку і ви відчуєте, що тіло вам подякує. Якщо напруження в тілі не буде, це забезпечить вам міцний сон і як наслідок, хороше самопочуття та психоемоційний, стабільний стан.



Іноді люди надто емоційні від природи / Фото Unsplash

Харчові звички

Наш раціон впливає на самопочуття, в тому числі емоційний. Трансжири та солодке можуть сприяти тому, що спершу ви відчуєте приплив сил та енергію, а згодом вони зміняться роздратуванням та знесиленням.

Овочі, фрукти, цільнозернові, риба – ось продукти, які забезпечать відмінний настрій.

Стрес

Звісно, стрес та надмірні переживання впливають на ваше психічне та ментальне здоров'я. Намагайтеся уникати стресових ситуацій, а якщо вони стались, прийміть їх та сконцентруйтесь на тому, як їх вирішити. Слід також знати, що така емоція, як гнів – є одним із чинників хронічного стресу.

Гормональний дисбаланс

ПМС, вагітність, пологи можуть викликати непередбачувані стрибки емоцій. Важливо пам'ятати про непостійність емоцій в такі періоди і розробити механізми реагування контролю над ними.

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Генетика

Так, так, ваш поганий настрій може бути спадковим. Деякі дослідження свідчать про те, що у особливо емоційних людей інша хімія мозку: в областях мозку, які працюють з емоціями, посилений кровотік.

Ви не слідкуєте за своїми емоціями

Часто люди придушують свої емоції або вважають, що уникати емоційних реакцій – це ознака сили. Та врешті, коли емоції беруть верх, їх неможливо контролювати, тоді й стається емоційний сплеск.

Ви просто емоційна людина

Є люди, котрі за своєю природою більш чутливі, ніж інші. Згідно з деякими дослідженнями, до 20% населення можуть бути гіперчутливими.



Усі емоції слід відстежувати / Фото Unsplash

Як контролювати свої емоції

Прийміть їх.

Спробуйте визначити свої емоції та навіть відчути фізично, де вони викликають відчуття напруги в тілі.

Визначте, які саме емоції, ви відчуваєте.

Радість, гнів, смуток – це все потрібні емоції, які можуть допомогти вам.

Визнайте, що емоції можуть бути мінливими.

Ви не будете відчувати себе так завжди. Емоції швидкоплинні.

Окресліть причину тих чи інших емоцій.

Що трапилося з вами такого, що викликало саме такі емоції.

Використовуйте техніки для розслаблення.

Це можуть бути: медитація, дихальні практики, або навіть трав'яний чай.