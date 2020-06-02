Иногда люди слишком эмоциональны и чувствительны. Это могут быть, как приятные, так и негативные эмоции, стараться контролировать эмоции не всегда удается, а иногда это только ухудшает ситуацию. Почему люди испытывают гиперчувствительность объяснили психологи.

Есть ряд объективных причин, которые влияют на психоэмоциональное состояние людей. Психотерапевт Хилари Джейкобс Хендел рассказал, что важно принимать свои эмоции и работать с ними, а не застревать в них.

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Недостаток сна

Если вы недостаточно спите, это влияет на ваш организм, в частности на эмоциональное состояние. Именно из-за недостатка сна вы можете чувствовать себя раздраженными и растерянными. Бессонница связана с постоянными мыслительными процессами и чрезмерным беспокойством.

Низкая физическая активность

Физические упражнения нужны для эмоционального здоровья, ведь умеренная физическая нагрузка обеспечивает организм эндорфинами, которые способствуют ясному уму и позитивному настроению. Не обязательно изнурять себя интенсивными упражнениями, достаточно прогуляться вечером, сделать утреннюю зарядку и вы почувствуете, что тело скажет вам спасибо. Если напряжения в теле не будет, это обеспечит вам крепкий сон и как следствие хорошее самочувствие и психоэмоциональное, стабильное состояние.



Иногда люди слишком эмоциональны от природы / Фото Unsplash

Пищевые привычки

Наш рацион влияет на самочувствие, в том числе эмоциональное. Трансжиры и сладкое могут способствовать тому, что сперва вы почувствуете прилив сил и энергию, а потом они сменятся раздражением и упадком сил.

Овощи, фрукты, цельнозерновые, рыба – вот продукты, которые обеспечат отличное настроение.

Стресс

Конечно, стресс и чрезмерные переживания влияют на ваше психическое и ментальное здоровье. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, а если они произошли, примите их и сконцентрируйтесь на том, как их решить. Следует также знать, что такая эмоция, как гнев – является одним из факторов хронического стресса.

Гормональный дисбаланс

ПМС, беременность, роды могут вызвать непредсказуемые скачки эмоций. Важно помнить о непостоянстве эмоций в такие периоды и разработать механизмы реагирования контроля над ними.

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Генетика

Так, так, ваше плохое настроение может быть наследственным. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что у особо эмоциональных людей другая химия мозга: в областях мозга, которые работают с эмоциями, усилен кровоток.

Вы не следите за своими эмоциями

Часто люди подавляют свои эмоции или считают, что избегать эмоциональных реакций – это признак силы. И в конце, когда эмоции берут верх, их невозможно контролировать, тогда и происходит эмоциональный всплеск.

Вы просто эмоциональный человек

Есть люди, которые по своей природе более чувствительны, чем другие. Согласно некоторым исследованиям, до 20% населения могут быть гиперчувствительными.



Все эмоции следует отслеживать / Фото Unsplash

Как контролировать свои эмоции

Примите их.

Попробуйте определить свои эмоции и даже почувствовать физически, где они вызывают ощущение напряжения в теле.

Определите, какие именно эмоции вы испытываете.

Радость, гнев, печаль – это все нужные эмоции, которые могут помочь вам.

Признайте, что эмоции могут быть преходящими.

Вы не будете чувствовать себя так всегда. Эмоции скоротечны.

Обозначьте причину тех или иных эмоций.

Что случилось с вами такого, что вызвало именно такие эмоции.

Используйте техники для расслабления.

Это могут быть: медитация, дыхательные практики, или даже травяной чай.