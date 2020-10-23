Деякі жінки дуже соромляться та ніяковіють у тих випадках, коли вагіна випускає повітря. Проте це природне явище і соромитись цього зовсім не варто.

Про тонкощі жіночої піхви розповіла сексологиня Ольга Василенко.

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Чому піхва видає звуки

Така ситуація може виникати з двох причин – невдала поза або слабкі м'язи тазового дна.

Найчастіше це трапляється через пози, які сприяють попаданню повітря в піхву. Коли під час статевого акту вагіну стимулює член, то разом з фрикціями виходить повітря, яке іноді не встигає вийти. Особливо це відчутно в тих позах, під час яких таз жінки піднятий вище: наприклад, в позиції ззаду з нахилом.

Якщо прислухатись до відчуттів, ви навіть самі зможете відстежити коли та чому входить повітря. ⠀



Чому в піхві виникає повітря

Що робити?