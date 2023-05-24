Для чого потрібен йод

Йод – це важливий мікроелемент, який організм не виробляє, тому його потрібно отримувати з їжею чи добавками. Йод потрібен для вироблення гормонів щитовидної залози тироксину і трийодтироніну.

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Без достатньої кількості йоду гормони не працюють належним чином: це може призвести до гіпотиреозу – стану, при якому щитовидна залоза виробляє недостатньо гормонів, або гіпертиреозу – стану, коли їх виробляється надто багато. Гіпотиреоз порушує нормальні метаболічні функції, такі як регулювання частоти серцевих скорочень, температури та маси тіла. Добова доза йоду, яка рекомендується: 150 мг на день для людей старше 19 років, 220 мг – для вагітних, 290 мг – для жінок, які годують грудьми. Йод регулює обмін речовин та перетворення енергії, отриманої з їжі, в енергію, яка допомагає клітинам функціонувати та рости. Дефіцит йоду може перешкоджати нормальному росту та розвитку, що особливо небезпечно для вагітних жінок та немовлят. В яких продуктах міститься йод

Йод міститься в ґрунті та океані, тому його кількість у продуктах варіюється. В основному він є в продуктах тваринного походження та в морських водоростях, меншою мірою – в збагачених продуктах, таких як хліб, крупи та молоко.