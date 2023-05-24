Для чего нужен йод

Йод – важный микроэлемент, который организм не производит, поэтому его нужно получать с пищей или добавками. Йод нужен для выработки гормонов щитовидной железы тироксина и трийодтиронина.

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Без достаточного количества йода гормоны не работают должным образом: это может привести к гипотиреозу – состоянию, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, или гипертиреозу – состоянию, когда их производится слишком много. Гипотиреоз нарушает нормальные метаболические функции, такие как регулировка частоты сердечных сокращений, температуры и массы тела. Рекомендуемая суточная доза йода: 150 мг в день для людей старше 19 лет, 220 мг – для беременных, 290 мг – для кормящих грудью. Йод регулирует обмен веществ и превращение энергии, полученной из пищи, в энергию, которая помогает клеткам функционировать и расти. Дефицит йода может препятствовать нормальному росту и развитию, что особенно опасно для беременных и младенцев. В каких продуктах содержится йод

Йод содержится в почве и океане, поэтому его количество в продуктах варьируется. В основном он содержится в продуктах животного происхождения и в морских водорослях, в меньшей степени – в обогащенных продуктах, таких как хлеб, крупы и молоко.