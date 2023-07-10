Споживання фруктів, овочів, бобових, горіхів, риби та цільножирних молочних продуктів є ключем до зниження ризику серцево-судинних захворювань, включаючи серцеві напади та інсульти. Дослідження також показало, що здорова дієта може бути досягнута різними способами, такими як включення помірної кількості незбираного зерна або необробленого м'яса.

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Нове дослідження харчування

Попередні та аналогічні дослідження були зосереджені на західних країнах та в дієтах, у яких шкідливі, ультраоброблені продукти поєднувалися з продуктами, багатими на поживні речовини. Це дослідження було глобальним за своїм масштабом і зосереджено на продуктах, які зазвичай вважаються корисними для здоров'я.

Дослідники отримали оцінку дієти на основі поточного великомасштабного глобального дослідження, а потім відтворили його в п'яти незалежних дослідженнях для вимірювання результатів щодо здоров'я в різних регіонах світу та у людей з попередніми серцево-судинними захворюваннями та без них.

6 продуктів для серця

Вчені підкреслюють, що помірна кількість риби та цільножирних молочних продуктів пов'язана з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань та смертності. Ті ж результати для здоров'я можуть бути досягнуті за помірного споживання зернових та м'яса – за умови, що це нерафіновані цільнозернові продукти та необроблене м'ясо.

Дослідники рекомендують середнє щоденне споживання: фруктів – дві – три порції; овочі – дві – три порції; горіхи – одна порція, молочні продукти – дві порції. До раціону також рекомендовано додати від трьох до чотирьох щотижневих порцій бобових та від двох до трьох щотижневих порцій риби. Можливі замінники включали одну порцію на день цільного зерна та одну порцію на день необробленого червоного м'яса чи птиці.