Зневоднення у дітей під час спеки може наставати дуже швидко. Цей стан є дуже небезпечним і може загрожувати життю.

Небезпека зневоднення у дітей в тому, що вони не завжди можуть чітко вказати, чого їм бракує, пише 24 канал.

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В найбільшій групі ризику перебувають немовлята з високою температурою, блювотою та отруєнням. У цих станах зневоднення розвивається вкрай швидко.

Симптоми зневоднення у дітей

Тривожні симптоми:

плаче без сліз;

сухість слизових оболонок та язика;

язик з сірим нальотом;

відсутність сечі більше 6 годин;

спрага.

Небезпечні симптоми (терміново госпіталізація):

ви не можете напоїти дитину, а діарея триває понад 24 години;

дитина нормально п'є, але діарея триває більше тижня;

у дитини немає сечі протягом 8-12 годин;

дитина дуже млява і примхлива;

рот і губи сухі;

очі виглядають запалими;

дитина постійно просить пити;

в калі й блювотних масах є кров, тобто вони пофарбовані в червоний або чорний колір (не плутати з активованим вугіллям, буряком, та іншими продуктами, які зафарбовують випорожнення);

блювота темно-зеленого або чорного кольору;

у дитини запало тім'ячко.

Як уникнути зневоднення

Часто маленькі діти можуть відмовлятись від пиття, але у спеку батьки мають наполягати на цьому.

При блювоті пиття має бути тільки маленькими ковтками, інакше серія ковтків перетвориться в повторну блювоту, а це призведе до втрати рідини і електролітів (натрій, калій, хлор).

Тому дитині потрібно давати 1-2 ковтки, перерва 10 хвилин, знову 1-2 ковтки. Обсяг ковтка 3-літня дитина – приблизно 5 мілілітрів, 10 літня – 10 мілілітрів.