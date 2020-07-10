Зневоднення у дітей: чим це небезпечно та як визначити
Зневоднення у дітей під час спеки може наставати дуже швидко. Цей стан є дуже небезпечним і може загрожувати життю.
Небезпека зневоднення у дітей в тому, що вони не завжди можуть чітко вказати, чого їм бракує, пише 24 канал.
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В найбільшій групі ризику перебувають немовлята з високою температурою, блювотою та отруєнням. У цих станах зневоднення розвивається вкрай швидко.
Симптоми зневоднення у дітей
Тривожні симптоми:
- плаче без сліз;
- сухість слизових оболонок та язика;
- язик з сірим нальотом;
- відсутність сечі більше 6 годин;
- спрага.
Небезпечні симптоми (терміново госпіталізація):
- ви не можете напоїти дитину, а діарея триває понад 24 години;
- дитина нормально п'є, але діарея триває більше тижня;
- у дитини немає сечі протягом 8-12 годин;
- дитина дуже млява і примхлива;
- рот і губи сухі;
- очі виглядають запалими;
- дитина постійно просить пити;
- в калі й блювотних масах є кров, тобто вони пофарбовані в червоний або чорний колір (не плутати з активованим вугіллям, буряком, та іншими продуктами, які зафарбовують випорожнення);
- блювота темно-зеленого або чорного кольору;
- у дитини запало тім'ячко.
Як уникнути зневоднення
Часто маленькі діти можуть відмовлятись від пиття, але у спеку батьки мають наполягати на цьому.
При блювоті пиття має бути тільки маленькими ковтками, інакше серія ковтків перетвориться в повторну блювоту, а це призведе до втрати рідини і електролітів (натрій, калій, хлор).
Тому дитині потрібно давати 1-2 ковтки, перерва 10 хвилин, знову 1-2 ковтки. Обсяг ковтка 3-літня дитина – приблизно 5 мілілітрів, 10 літня – 10 мілілітрів.