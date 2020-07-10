Обезвоживание у детей во время жары может наступать очень быстро. Это состояние является очень опасным и может угрожать жизни.

Опасность обезвоживания у детей в том, что они не всегда могут четко указать, чего им не хватает, пишет 24 канал.

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В наибольшей группе риска находятся младенцы с высокой температурой, рвотой и отравлением. В этих состояниях обезвоживание развивается крайне быстро.

Симптомы обезвоживания у детей

Тревожные симптомы:

плачет без слез;

сухость слизистых оболочек и языка;

язык с серым налетом;

западание родничка у младенцев;

отсутствие мочи более 6 часов;

жажда.

Опасные симптомы (срочно госпитализация):

вы не можете напоить ребенка, а диарея длится более 24 часов;

ребенок нормально пьет, но диарея длится больше недели;

у ребенка нет мочи в течение 8-12 часов;

ребенок очень вялый и капризный;

рот и губы сухие;

глаза выглядят запавшими;

ребенок постоянно просит пить;

в кале и рвотных массах есть кровь, то есть они окрашены в красный или черный цвет (не путать с активированным углем, свеклой и другими продуктами, которые окрашивают стул);

рвота темно-зеленого или черного цвета;

у ребенка запало темечко.



Как избежать обезвоживания

Часто маленькие дети могут отказываться от питья, но в жару родители должны настаивать на этом.

При рвоте питье должно быть только маленькими глотками, иначе серия глотков превратится в повторную рвоту, а это приведет к потере жидкости и электролитов (натрий, калий, хлор).

Поэтому ребенку нужно давать 1-2 глотка, перерыв 10 минут, снова 1-2 глотка. Объем глотка: 3-летний ребенок – примерно 5 миллилитров, 10 летняя – 10 миллилитров.