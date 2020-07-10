Обезвоживание у детей: чем это опасно и как определить
Обезвоживание у детей во время жары может наступать очень быстро. Это состояние является очень опасным и может угрожать жизни.
Опасность обезвоживания у детей в том, что они не всегда могут четко указать, чего им не хватает, пишет 24 канал.
Также на тему: К чему может привести дефицит воды в организме
В наибольшей группе риска находятся младенцы с высокой температурой, рвотой и отравлением. В этих состояниях обезвоживание развивается крайне быстро.
Симптомы обезвоживания у детей
Тревожные симптомы:
- плачет без слез;
- сухость слизистых оболочек и языка;
- язык с серым налетом;
- западание родничка у младенцев;
- отсутствие мочи более 6 часов;
- жажда.
Опасные симптомы (срочно госпитализация):
- вы не можете напоить ребенка, а диарея длится более 24 часов;
- ребенок нормально пьет, но диарея длится больше недели;
- у ребенка нет мочи в течение 8-12 часов;
- ребенок очень вялый и капризный;
- рот и губы сухие;
- глаза выглядят запавшими;
- ребенок постоянно просит пить;
- в кале и рвотных массах есть кровь, то есть они окрашены в красный или черный цвет (не путать с активированным углем, свеклой и другими продуктами, которые окрашивают стул);
- рвота темно-зеленого или черного цвета;
- у ребенка запало темечко.
Как избежать обезвоживания
Часто маленькие дети могут отказываться от питья, но в жару родители должны настаивать на этом.
При рвоте питье должно быть только маленькими глотками, иначе серия глотков превратится в повторную рвоту, а это приведет к потере жидкости и электролитов (натрий, калий, хлор).
Поэтому ребенку нужно давать 1-2 глотка, перерыв 10 минут, снова 1-2 глотка. Объем глотка: 3-летний ребенок – примерно 5 миллилитров, 10 летняя – 10 миллилитров.