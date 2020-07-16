Висип на шкірі вже давно пов'язали з COVID-19. Тепер лікарі в Іспанії повідомляють, що висип на внутрішній стороні рота також зустрічається в багатьох випадках.

Нове дослідження опублікували в авторитетному журналі JAMA Dermatolog.

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Лікарі вважають, що висипання передбачуваний симптом при вірусних захворюваннях

"Енантему – висип (маленькі плями) на слизових оболонках, дуже часто зустрічається у пацієнтів з вірусними інфекціями, такими як вітряна віспа і ящур. Для багатьох вірусних висипань характерне ураження слизових оболонок", – пояснюють лікарі.

Як проходило дослідження

Дослідники на чолі з доктором Хуаном Хіменесом Коу з університетської лікарні Ramon y Cajal в Мадриді обстежили 21 пацієнта з діагнозом коронавірус COVID-19 і пов'язаних з ним висипань на шкірі на початку квітня.

З цих пацієнтів 29% мали енантему в роті. За словами команди, постраждалі перебували у віці від 40 до 69 років, і четверо з шести були жінками. Висип з'явилася від двох днів до настання інших симптомів COVID до 24 днів після, із середнім часом близько 12 днів після появи симптомів.

У більшості випадків енантему не пов'язали з будь-якими ліками, які приймали пацієнти.

Наскільки широко поширений цей симптом при коронавірусі, поки невідомо, оскільки небезпечно досліджувати порожнину рота у пацієнтів з підозрою або підтвердженим COVID-19.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу