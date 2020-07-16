Сыпь на коже уже давно связали с COVID-19. Теперь врачи в Испании сообщают, что сыпь на внутренней стороне рта также встречается во многих случаях.

Новое исследование опубликовали в авторитетном журнале JAMA Dermatolog.

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Врачи считают, что высыпание – предсказуемый симптом при вирусных заболеваниях

"Энантема – сыпь (маленькие пятна) на слизистых оболочках, очень часто встречается у пациентов с вирусными инфекциями, такими как ветряная оспа и ящур. Для многих вирусных высыпаний характерно поражение слизистых оболочек", – объясняют врачи.

Как проходило исследование

Исследователи во главе с доктором Хуаном Хименесом Коу из университетской больницы Ramon y Cajal в Мадриде обследовали 21 пациента с диагнозом коронавирус COVID-19 и связанные с ним высыпания на коже в начале апреля.

Из этих пациентов 29% имели энантему во рту. По словам команды, пострадавшие находились в возрасте от 40 до 69 лет, и четверо из шести были женщинами. Сыпь появилась от двух дней до наступления других симптомов COVID до 24 дней после, со средним временем около 12 дней после появления симптомов.

В большинстве случаев энантему не связали с какими-либо лекарствами, которые принимали пациенты.

Насколько широко распространен этот симптом при коронавирусе, пока неизвестно, поскольку опасно исследовать полость рта у пациентов с подозрением или подтвержденным COVID-19.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала