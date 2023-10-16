Нове дослідження зору

Науковці припустили, що занадто близьке використання цифрових пристроїв, особливо на відстані менше 35 сантиметрів, може спричинити порушення механізму фокусування очей, який відповідає за створення чіткого зображення на сітківці (акомодацію). Також це може впливати на здатність очей фіксуватися на об'єктах та сприймати їх як окремі об'єкти (вергентність).

Також на тему Поспішіть купити: знайшли нову користь винограду

Для перевірки цієї гіпотези, дослідники залучили 114 учасників у віці від 19 до 50 років з різним рівною гостротою зору. Вони заповнили спеціальний опитувальник, де загальні бали варіювалися від 0 до 39. Нуль означав, що учасник мав безсимптомне захворювання, а 39 — сильно виражені симптоми.

На якій відстані використовувати гаджети

За словами авторки дослідження Премнандхіні Сатгунам, попередні дослідження вже підтвердили, що відстань, з якої ми використовуємо цифрові пристрої, має велике значення для нашого бінокулярного зору. Зменшення цієї відстані до менше ніж 60 сантиметрів призводить до підвищеної втоми очей. Учасники нового дослідження, які мали симптоми захворювань очей, показали кореляцію з відстанню перегляду, але не з розміром шрифту, який вони переглядали.

З урахуванням цих результатів, автори рекомендують офтальмологам надавати поради пацієнтам, які скаржаться на астенопічні симптоми. Однією з таких порад є збільшення відстані між очима і смартфонами або комп'ютерами за межі 62 сантиметрів. Крім того, важливо перевіряти наявність симптомів сухості очей у пацієнтів, оскільки це також може бути пов'язано з надмірним вигортанням цифрових пристроїв.