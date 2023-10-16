Новое исследование зрения

Ученые предположили, что слишком близкое использование цифровых устройств, особенно на расстоянии менее 35 сантиметров, может повлечь за собой нарушение механизма фокусировки глаз, отвечающего за создание четкого изображения на сетчатке (аккомодацию). Это также может влиять на способность глаз фиксироваться на объектах и воспринимать их как отдельные объекты (вергентность).

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Для проверки этой гипотезы, исследователи привлекли 114 участников в возрасте от 19 до 50 лет с разной равной остротой зрения. Они заполнили специальный опросник, где общие баллы варьировались от 0 до 39. Ноль означал, что у участника было бессимптомное заболевание, а 39 — сильно выраженные симптомы.

На каком расстоянии использовать гаджеты

По словам автора исследования Премнандхини Сатгунам Предыдущие исследования уже подтвердили, что расстояние, с которого мы используем цифровые устройства, имеет большое значение для нашего бинокулярного зрения. Уменьшение этого расстояния до менее 60 сантиметров приводит к повышенной усталости глаз. Участники нового исследования, имевшие симптомы заболеваний глаз, показали корреляцию с расстоянием просмотра, но не с размером шрифта, который они просматривали.

С учетом этих результатов авторы рекомендуют офтальмологам давать советы пациентам, которые жалуются на астенопические симптомы. Одним из таких советов является увеличение расстояния между глазами и смартфонами или компьютерами за пределы 62 сантиметров. Кроме того, важно проверять наличие симптомов сухости глаз у пациентов, поскольку это также может быть связано с чрезмерным вывертыванием цифровых устройств.